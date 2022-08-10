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Haberler Galeri Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!

Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!

Ön lisans KPSS ne zaman yapılacak? 2022 ön lisans KPSS başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM takvimine göre, başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. Lisans oturumlarının ertelenmesi ile birlikte ön lisans oturumunun da ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile detaylar belli oldu. Peki, Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS önlisans sınav tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 16:55
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Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!

Ön lisans KPSS ertelendi mi? Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu için hazırlıklar sürüyor. İki yıllık üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı ön lisans KPSS başvurularının sona ermesine kısa süre kaldı. Geçtiğimiz günlerde lisans KPSS'nin ertelenmesi ile birlikte ön lisans sınavı tarihi gündeme geldi. Peki, ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Ağustos'ta başlayan 2022 KPSS ön lisans sınavına başvurular, 15 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!

ÖN LİSANS KPSS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Daha önce 2 Ekim'de yapılması planlanan ön lisans KPSS sınavı ertelendi. Yeni ÖSYM takvimine göre, 2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.

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Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!

KPSS ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti 130,00 TL'dir. Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

İşte ödeme yapılabilen bankalar:

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Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler