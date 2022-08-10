Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!

Ön lisans KPSS ne zaman yapılacak? 2022 ön lisans KPSS başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM takvimine göre, başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. Lisans oturumlarının ertelenmesi ile birlikte ön lisans oturumunun da ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile detaylar belli oldu. Peki, Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS önlisans sınav tarihi...