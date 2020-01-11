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Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!

İstanbul'da bu gece deprem olacak mı? Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.7 şiddetindeki depremin ardından İstanbul'da bu gece deprem olur mu sorusu gündeme oturdu. Marmara'daki deprem hareketliliğini yakından takip eden vatandaşlar, uzmanların deprem yorumunu da merak ediyor. Marmara Denizi'nde art arda onlarca ufak deprem meydana gelmeye devam ediyor. Peki, bu gece deprem olacak mı? İstanbul'da bu gece deprem olur mu? A Haber canlı yayınında konuşan Yrd. Doç. Yıldırım Güngör, vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 11.01.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 19:07
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Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!

İstanbul'da bu gece deprem olur mu? Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin sonrasında bu gece deprem olacak mı sorusu gündem oldu. Marmara Denizi'nde yaşanan deprem hareketliliği sonrası gözler uzman yorumlarına çevrildi. Sosyal medyada ortaya atılan "artçı deprem" ve "öncü deprem" iddiaları sonrası bu gece deprem olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da bu gece deprem olur mu? A Haber canlı yayınında konuşan Yrd. Doç. Yıldırım Güngör, vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı ve panik yapılmasına yer olmadığını söyledi.

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Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!

BU GECE DEPREM OLACAK MI?

A Haber canlı yayınında konuşan Yrd. Doç. Yıldırım Güngör, vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı. 7'lik bir depremden bile korkulmaması gerektiğini önemli olanın bulundukları binanın sağlamlığına dikkati çekti. Vatandaşların sokaklara dökülmemesi panik yapmamasını ifade etti.

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Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!

AFAD'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 16:37'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Marmara Denizi'nde yaşanan 40 civarında depreme dikkatler toplandı.

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Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir" denildi.

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Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!

Marmara Denizi'nde bugün sabah saat 05:00'dan sonra 40'ın üzerinde deprem yaşandı. Depremin merkezi ise Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarıydı. Şarköy'ün Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri açıklarında depremler meydana gelmişti.