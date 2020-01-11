Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!

İstanbul'da bu gece deprem olacak mı? Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.7 şiddetindeki depremin ardından İstanbul'da bu gece deprem olur mu sorusu gündeme oturdu. Marmara'daki deprem hareketliliğini yakından takip eden vatandaşlar, uzmanların deprem yorumunu da merak ediyor. Marmara Denizi'nde art arda onlarca ufak deprem meydana gelmeye devam ediyor. Peki, bu gece deprem olacak mı? İstanbul'da bu gece deprem olur mu? A Haber canlı yayınında konuşan Yrd. Doç. Yıldırım Güngör, vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı.