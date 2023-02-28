"İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bazı uzman isimler depremin oldukça yakın olduğunu savunurken bu noktada "İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler hangileri?" sorusu yanıt arıyor. Deprem risk haritası ile megakentte riskli görülen semtler de ortaya çıktı. Peki, İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?