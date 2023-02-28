28 Şubat 2023, Salı
İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?
"İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da fay hattı geçen riskli ilçeler merak ediliyor. Olası Marmara Depremi, özellikle de Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası ülke gündemine geldi. Peki, İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 21:01
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