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İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?

"İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da fay hattı geçen riskli ilçeler merak ediliyor. Olası Marmara Depremi, özellikle de Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası ülke gündemine geldi. Peki, İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 21:01
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İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?

"İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bazı uzman isimler depremin oldukça yakın olduğunu savunurken bu noktada "İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler hangileri?" sorusu yanıt arıyor. Deprem risk haritası ile megakentte riskli görülen semtler de ortaya çıktı. Peki, İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?

İSTANBUL DEPREM TARİHİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER ARASINA GİRDİ

İstanbul deprem tarihi son dönemin en çok merak edilenler arasında başı çekti. İstanbul'da bir çok küçük sarsıntının dışında 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen depremler öne çıktı. Son 500 yılda ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?

1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ

1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.

Bu İstanbul depremi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde 4.000 ila 13.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Yine bu büyük depremde 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık da 1.070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

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İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?

1766 İSTANBUL DEPREMİ: KÜÇÜK KIYAMET

1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş gerçeleşmiş jeologların ve deprem bilimcilerin ifadesiyle çok büyük bir depremdir.

Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır. 4.000'den fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

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İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?

İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.

7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.