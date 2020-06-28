İstanbul'da büyük skandal ve acı veren görüntüler! Küçükçekmece'deki balık ölümlerinin nedeni ne?

SON DAKİKA HABER: İstanbul büyük skandal ve acı veren görüntüler kayıtlara geçti. İstanbul Küçükçekmece gölünde zehirlenen milyonlarca ölü balık kıyıya vurdu. Ortaya çıkan manzara görenleri tedirgin ederken uzun zamandır böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını ifade eden vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarını ama cevap alamadıklarını söyledi. Bazı çocukların da ölü balıklarla oyun oynaması tehlikeye kapı araladı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar İstanbul'da atık suların arıtılmadan denize bırakıldığını ve Marmara'nın büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Küçükçekmece'de balıkların ve yengeçlerin ölerek kıyıya vurmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay da açıklama yaptı ve çarpıcı mesajlar verdi.