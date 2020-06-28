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İstanbul'da büyük skandal ve acı veren görüntüler! Küçükçekmece'deki balık ölümlerinin nedeni ne?

SON DAKİKA HABER: İstanbul büyük skandal ve acı veren görüntüler kayıtlara geçti. İstanbul Küçükçekmece gölünde zehirlenen milyonlarca ölü balık kıyıya vurdu. Ortaya çıkan manzara görenleri tedirgin ederken uzun zamandır böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını ifade eden vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarını ama cevap alamadıklarını söyledi. Bazı çocukların da ölü balıklarla oyun oynaması tehlikeye kapı araladı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar İstanbul'da atık suların arıtılmadan denize bırakıldığını ve Marmara'nın büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Küçükçekmece'de balıkların ve yengeçlerin ölerek kıyıya vurmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay da açıklama yaptı ve çarpıcı mesajlar verdi.

Giriş Tarihi: 28.06.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 16:45
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İstanbul'da büyük skandal ve acı veren görüntüler! Küçükçekmece'deki balık ölümlerinin nedeni ne?

Küçükçekmece Gölü'nde atık suların arıtmadan denize bırakılması neticesinde kıyıya vuran milyonlarca ölü balık vatandaşlar ve işçiler tarafından toplanıyor. Vatandaşlar ve temizlik görevlileri file ile ölü balıkları toplayarak Mimar Sinan Köprüsü üzerinde açılan çöp poşetlerine dolduruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'da büyük skandal ve acı veren görüntüler! Küçükçekmece'deki balık ölümlerinin nedeni ne?

Gölün Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce kefal, hamsi ve küçük balığın ölüsünü kıyıya attı.

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İstanbul'da büyük skandal ve acı veren görüntüler! Küçükçekmece'deki balık ölümlerinin nedeni ne?

İBB ÖLÜMLERİN NEDENİNE SON VERMEK YERİNE ÖLÜ BALIKLARI TOPLUYOR

Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Öğle saatlerine doğru gelen temizlik görevlileri kepçe ve elleri ile sazan balıklarını tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Kıyıdaki çöp ve kumların arasında bulunan binlerce cansız küçük balık ise süpürge ve tırmıklarla toplanmaya çalıştı.

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İstanbul'da büyük skandal ve acı veren görüntüler! Küçükçekmece'deki balık ölümlerinin nedeni ne?

İŞTE MİLYONLARCA BALIĞIN ÖLÜM NEDENİ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar konuyla ilgili görsel ve bilgiler paylaştığı twitter hesabında skandala ilişkin kritik gerçekleri açıkladı.

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İstanbul'da büyük skandal ve acı veren görüntüler! Küçükçekmece'deki balık ölümlerinin nedeni ne?

ATIK SULARI ARITMADAN DENİZE BIRAKIYORLAR!

Birpınar kişisel hesabından paylaştığı görüntüler eşliğinde "Atık suları arıtmadan denize verirseniz bu balıklar ölür. Marmara biter" dedi.