Bilim Kurulu'ndan flaş korona açıklaması: Virüsün yayılmasının 3 önemli nedeni...

GENÇLER VİRÜSÜ EVE TAŞIYOR

İkinci büyük sebep ise bütün ikazlara rağmen kız isteme, nişan ve taziye gibi geleneksel toplantıların devam etmesi ve bu ortamlarda kuralların ihlal edilmesi olarak gösterildi. Bu gibi faaliyetler için başka illerden gelen akrabaların bu törenlere katılarak, virüsü bulaştırdığına dikkat çekildi.