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Bilim Kurulu'ndan flaş korona açıklaması: Virüsün yayılmasının 3 önemli nedeni...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 1 Haziran'dan itibaren normalleşmenin başlaması ile birlikte vaka sayılarına yönelik detaylı bir çalışma yaptı. Başta Anadolu olmak üzere artan corona virüs vakalarına ilişkin yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Filyasyon ekiplerinin verilerine göre koronavirüsün yayılmasında etkili olan üç önemli sebep belirlendi.

Giriş Tarihi: 28.06.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 11:28
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Bilim Kurulu'ndan flaş korona açıklaması: Virüsün yayılmasının 3 önemli nedeni...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, normalleşme sürecinin ardından artan coronavirüs vakalarına yönelik çarpıcı bir araştırma yaptı. Korona virüsün yayılmasında 3 önemli sebep bulunuyor. İşte Filyasyon ekiplerinin verilerinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu'ndan flaş korona açıklaması: Virüsün yayılmasının 3 önemli nedeni...

CORONAVİRÜSÜN YAYILMASINDA 3 ÖNEMLİ SEBEP

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 1 Haziran'da birçok yasağın kalkması ile birlikte başta Anadolu olmak üzere artan koronavirüs vakalarının kaynağına yönelik detaylı bir çalışma yaptı.

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Bilim Kurulu'ndan flaş korona açıklaması: Virüsün yayılmasının 3 önemli nedeni...

Filyasyon ekiplerinin verilerine göre, virüsün yayılmasında üç önemli sebep belirlendi. Seyahat yasaklarının kalkması ile birlikte büyükşehirlerden memleketlerine gidenlerin yaptığı geniş aile buluşmalarının yayılmada en büyük sebep olduğu görüldü.

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Bilim Kurulu'ndan flaş korona açıklaması: Virüsün yayılmasının 3 önemli nedeni...

Virüsten dolayı hastanelere başvuranların büyük bölümünün aynı soyadını taşımalarının da bu tespiti teyit ettiği belirtildi. Bilim Kurulunun son toplantısında da gündeme gelen vaka artışlarına yönelik değerlendirmelerde "Mesela şehir dışından gelenler akrabalarla buluşmuş, geniş sofralar kurulmuş. Toplu ziyaretler yapılmış. Özellikle Anadolu'daki vaka artışının en büyük sebebi, aile içindeki bulaşmalardan kaynaklanıyor" görüşü dile getirildi.

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Bilim Kurulu'ndan flaş korona açıklaması: Virüsün yayılmasının 3 önemli nedeni...

GENÇLER VİRÜSÜ EVE TAŞIYOR

İkinci büyük sebep ise bütün ikazlara rağmen kız isteme, nişan ve taziye gibi geleneksel toplantıların devam etmesi ve bu ortamlarda kuralların ihlal edilmesi olarak gösterildi. Bu gibi faaliyetler için başka illerden gelen akrabaların bu törenlere katılarak, virüsü bulaştırdığına dikkat çekildi.