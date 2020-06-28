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Bilim Kurulu'ndan flaş korona açıklaması: Virüsün yayılmasının 3 önemli nedeni...
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 1 Haziran'dan itibaren normalleşmenin başlaması ile birlikte vaka sayılarına yönelik detaylı bir çalışma yaptı. Başta Anadolu olmak üzere artan corona virüs vakalarına ilişkin yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Filyasyon ekiplerinin verilerine göre koronavirüsün yayılmasında etkili olan üç önemli sebep belirlendi.
Giriş Tarihi: 28.06.2020 11:27Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 11:28