YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar

YÖKDİL sınavı ertelendi mi? ÖSYM tarafından 21-31 Ocak tarihlerinde başvurusu alınan 2022 YÖKDİL/1 sınavının tarihi 13 Mart olarak belirlenmişti. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası sınavın ertelenip ertelenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? İşte haberin detayları...