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Haberler Galeri YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar

YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar

YÖKDİL sınavı ertelendi mi? ÖSYM tarafından 21-31 Ocak tarihlerinde başvurusu alınan 2022 YÖKDİL/1 sınavının tarihi 13 Mart olarak belirlenmişti. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası sınavın ertelenip ertelenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 10:03
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YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar

YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 2022 YÖKDİL sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınava başvuru yapan adaylar, kar yağışı nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. YÖKDİL ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? İşte merak edilenler...

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YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar

YÖKDİL ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

YÖKDİL sınavı, daha önce belirlendiği gibi 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından sınav iptali ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Saat 10.15'te başlayacak sınav 180 dakika (3 saat) sürecek.

Sınavda soru sayısı 80 olacak. 2022-YÖKDİL/1 sınavı, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

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YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar

YÖKDİL NEREDE KULLANILIR?

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

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YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.