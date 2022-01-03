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İstanbul Bahçelievler'de Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi Mart ayında İstanbul Bahçelievler'de açılıyor. 102 bin metrekare alanda, 650 yatak kapasitesi ile kurulan devasa merkezde, inme kliniğinden ameliyathanelere, uzuv kayıplarında kişiye özel protez ve ortez üretmeye yönelik atölyelere, konuşma terapileri ve hidroterapiye kadar, sadece "fiziki" tedavi değil, A'dan Z'ye her şeyin bir arada olduğu bir yapı ile hizmet verilecek. Yeni hastanenin açılışının Mart ayında gerçekleşeceğini söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yenilenen merkezin son durumuyla ilgili ilk kez Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 03.01.2022 12:44Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 12:44