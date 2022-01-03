İstanbul Bahçelievler’de Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor

"Türkiye'de ve hatta Avrupa'da yapılamayan bazı hizmetler de burada sunulacak. Çocuk rehabilitasyonu, pulmoner (solunum) rehabilitasyon, Kovid sonrası sendromlarla ilgili rehabilitasyonlari sporcu sağlığı ve performans merkezi yanında, engellilerle ilgili onların sporla ilgili egzersiz başlangıçlarının yapılacağı alanlar var. Her türlü altyapısı olan spor salonu, hidroterapisinden ortez, protez atölyesi dediğimiz alanlarına dek her şey olacak. Bu atölyelerde insanların uzuvlarına göre kişiye özel protez yapılabilecek. Burada aynı zamanda da vatandaşlarımız için rehabilitasyon sonrasında, evlerinde sürdürecekleri yaşamla ilgili de bir simülasyon merkezi bulunacak. Hasta ve yakınlarına evde engelleri ile beraber nasıl yaşayacağını burada öğretmeye başlayacağız. Zaten kültürü olan bir hastane olan, geçmişte büyük hizmetler sunan ve şu anda Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde misafir olan, Bahçelievler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibi buraya dönecek ve burada insanlarımıza dünyanın en iyi hizmetlerini sunacaklar."