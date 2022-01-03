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Haberler Galeri İstanbul Bahçelievler'de Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor

İstanbul Bahçelievler'de Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor

Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi Mart ayında İstanbul Bahçelievler'de açılıyor. 102 bin metrekare alanda, 650 yatak kapasitesi ile kurulan devasa merkezde, inme kliniğinden ameliyathanelere, uzuv kayıplarında kişiye özel protez ve ortez üretmeye yönelik atölyelere, konuşma terapileri ve hidroterapiye kadar, sadece "fiziki" tedavi değil, A'dan Z'ye her şeyin bir arada olduğu bir yapı ile hizmet verilecek. Yeni hastanenin açılışının Mart ayında gerçekleşeceğini söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yenilenen merkezin son durumuyla ilgili ilk kez Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 12:44
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İstanbul Bahçelievler’de Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor

İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenileme çalışmalarında nihayet sona yaklaşıldı. Yaklaşık 5 yıllık bir emeğin sonucu, eski hastanenin bulunduğu bölgede 102 bin metrekarelik dev bir alanda inşa edilen yeni hastane, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmete girecek.

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İstanbul Bahçelievler’de Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor

İstanbul'a sadece son iki yılda 9 yeni hastane ve 8 bin yeni yatak kazandırdıklarının altını çizen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Mart ayında hizmete girmesi beklenen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen binasına ziyarette bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

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İstanbul Bahçelievler’de Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor

Prof. Dr. Memişoğlu, Bahçelievler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamen yenilenmiş bir şekilde yeniden hizmete gireceğini anlatarak "Bunun yerinde yaptığımız yeni hastaneyi 2022'nin ilk çeyreğinde insanların hizmetine sunacağız. Bu aslında çok özellikli bir hastane, birincisi Avrupa'nın en büyük ve en kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi. 102 bin metrekarelik bir alanı var ve 400 yatak normal kapasitesi, gerektiği zaman bu, 650'ye kadar çıkarılabilecek" dedi.

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İstanbul Bahçelievler’de Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor

AKILLI BİNALARINDA HEM AMELİYATHANESİ HEM YOĞUN BAKIMI OLACAK
İçinde yoğun bakım ve 5 ameliyathane ile hastaların fizyoterapileri için dev bir spor merkezinin de bulunacağı hastanenin "akıllı binaö teknolojisiyle inşa edildiğini de belirten Prof. Dr. Memişoğlu, şunları söyledi:

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İstanbul Bahçelievler’de Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor

"Türkiye'de ve hatta Avrupa'da yapılamayan bazı hizmetler de burada sunulacak. Çocuk rehabilitasyonu, pulmoner (solunum) rehabilitasyon, Kovid sonrası sendromlarla ilgili rehabilitasyonlari sporcu sağlığı ve performans merkezi yanında, engellilerle ilgili onların sporla ilgili egzersiz başlangıçlarının yapılacağı alanlar var. Her türlü altyapısı olan spor salonu, hidroterapisinden ortez, protez atölyesi dediğimiz alanlarına dek her şey olacak. Bu atölyelerde insanların uzuvlarına göre kişiye özel protez yapılabilecek. Burada aynı zamanda da vatandaşlarımız için rehabilitasyon sonrasında, evlerinde sürdürecekleri yaşamla ilgili de bir simülasyon merkezi bulunacak. Hasta ve yakınlarına evde engelleri ile beraber nasıl yaşayacağını burada öğretmeye başlayacağız. Zaten kültürü olan bir hastane olan, geçmişte büyük hizmetler sunan ve şu anda Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde misafir olan, Bahçelievler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibi buraya dönecek ve burada insanlarımıza dünyanın en iyi hizmetlerini sunacaklar."