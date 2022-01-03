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Haberler Galeri Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL tarafından bedelli askerlik duyuruları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, bedelli sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 12:31
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Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Bu sene içerisinde askerlik hizmetini bedelli olarak yapacak olan yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları henüz açıklanmadı. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma 2022 yılının Ocak ayında açıklanacağı bildirildi. Kesin tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

İşte bedelli askerlik başvuru ve sevk sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar:

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Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

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Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

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Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,