Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Ankara, İstanbul ve İzmir'de risk durumu ne? Hangi il hangi renk?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İllerin koronavirüs vaka sayılarına göre normalleşeceğini belirten Başkan Erdoğan, düşük riskli olan illerin mavi, orta riskli olanların sarı yüksek riskli olanların turuncu, çok yüksek riskli olanların ise kırmızı olarak renklendirileceğini açıkladı. Peki, hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir için hangi karar alındı? Çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli, düşük riskli iller hangileri? İşte illerin renkleri

Giriş Tarihi: 02.03.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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