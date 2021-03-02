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Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Ankara, İstanbul ve İzmir'de risk durumu ne? Hangi il hangi renk?

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Ankara, İstanbul ve İzmir'de risk durumu ne? Hangi il hangi renk?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İllerin koronavirüs vaka sayılarına göre normalleşeceğini belirten Başkan Erdoğan, düşük riskli olan illerin mavi, orta riskli olanların sarı yüksek riskli olanların turuncu, çok yüksek riskli olanların ise kırmızı olarak renklendirileceğini açıkladı. Peki, hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir için hangi karar alındı? Çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli, düşük riskli iller hangileri? İşte illerin renkleri

Giriş Tarihi: 02.03.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 09:56
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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Ankara, İstanbul ve İzmir'de risk durumu ne? Hangi il hangi renk?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri kabine toplantısı sonrasında açıkladı.

Erdoğan, düşük riskli olan illerin mavi, orta riskli olanların sarı yüksek riskli olanların turuncu, çok yüksek riskli olanların ise kırmızı olarak renklendirileceğini açıkladı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Ankara, İstanbul ve İzmir'de risk durumu ne? Hangi il hangi renk?

Başkan Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamalarının tamamen kalkacağını, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir süre daha pazar günleri devam edeceğini ve saat 21.00'den 05.00'e kadar uygulanacak akşam kısıtlamalarının ise süreceği bildirdi.

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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Ankara, İstanbul ve İzmir'de risk durumu ne? Hangi il hangi renk?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı illere göre; kısıtlamadan muaf olan mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şöyle: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.

Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Ankara, İstanbul ve İzmir'de risk durumu ne? Hangi il hangi renk?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ İLLERDE DEVAM EDECEK?

Açıklanan haritada sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller yüksek ve çok yüksek riskli olarak ikiye ayrıldı.

Yüksek riskli olan ve turuncu renkle gösterilen iller şöyle: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, Zonguldak, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? Ankara, İstanbul ve İzmir'de risk durumu ne? Hangi il hangi renk?

Çok yüksek riskli olan ve kırmızı renkle gösterilen iller ise şöyle: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ,Adıyaman, Osmaniye.

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