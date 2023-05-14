14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 |2018 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları… İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili seçim sonucu!

İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 |2018 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları… İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili seçim sonucu!

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken vatandaşlar kendi bölgelerini araştırmaya başladı. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gidecek olan seçmenler bulundukları semt/ilçenin kaçıncı bölgeye girdiğini merak ediyorlar. Peki İstanbul 1, 2, ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler? İşte İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:35
  • 1
  • 18
İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili seçim sonucu! İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | 2018 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken vatandaşlar kendi bölgelerini araştırmaya başladı. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gidecek olan seçmenler bulundukları semt/ilçenin kaçıncı bölgeye girdiğini merak ediyorlar. Peki İstanbul 1, 2, ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler? İşte İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili aday listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili seçim sonucu! İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | 2018 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR

  • 3
  • 18
İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili seçim sonucu! İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | 2018 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…

İSTANBUL 2. BÖLGE

BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
ESENLER
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU

  • 4
  • 18
İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili seçim sonucu! İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | 2018 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…

İSTANBUL 3. BÖLGE

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ

  • 5
  • 18
İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgesi milletvekili seçim sonucu! İstanbul 1.2.3. bölgeler ilçeleri 2023 | 2018 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…

İSTANBUL 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI İÇİN TIKLAYIN!