İŞKUR KGM kura çekimi ne zaman, personel alımı sonuçları açıklandı mı? KGM İŞÇİ ALIMI SORGULAMA 2023!

"İŞKUR KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu alım için başvurular, 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmişti. Sonuçlar www.kgm.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, KGM işçi alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM kura çekiliş tarihi 2023 ve haberin ayrıntıları...