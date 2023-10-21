İsrail'e öfke Gazze'ye destek! İngiltere'de on binler Filistin için toplandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürüdü. İçişleri Bakanı Braverman'ın, ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği" açıklaması, göstericilerin binlerce Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmasına engel olamadı. Detayları A Haber muhabiri Alparslan Düven aktardı.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 16:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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