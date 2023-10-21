21 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrail'e öfke Gazze'ye destek! İngiltere'de on binler Filistin için toplandı

İsrail'e öfke Gazze'ye destek! İngiltere'de on binler Filistin için toplandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürüdü. İçişleri Bakanı Braverman'ın, ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği" açıklaması, göstericilerin binlerce Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmasına engel olamadı. Detayları A Haber muhabiri Alparslan Düven aktardı.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 16:20
  • 1
  • 33
İsrail’e öfke Gazze’ye destek! İngiltere’de on binler Filistin için toplandı

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde başkentin simge mekanlarından Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta toplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
İsrail’e öfke Gazze’ye destek! İngiltere’de on binler Filistin için toplandı

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin'le dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

  • 3
  • 33
İsrail’e öfke Gazze’ye destek! İngiltere’de on binler Filistin için toplandı

"Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra Marble Arch'tan Başbakanlığa yürüyüşe geçti.

  • 4
  • 33
İsrail’e öfke Gazze’ye destek! İngiltere’de on binler Filistin için toplandı

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, İngiliz hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de protesto etti.

  • 5
  • 33
İsrail’e öfke Gazze’ye destek! İngiltere’de on binler Filistin için toplandı

Öte yandan, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, 11 Ekim'de ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği" açıklaması, göstericilerin binlerce Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmasına engel olamadı.