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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Mor Efrem Süryani Kadim Ortadoks Kilisesi açılışında Kanuni Sultan Süleyman vurgusu

Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Mor Efrem Süryani Kadim Ortadoks Kilisesi açılışında Kanuni Sultan Süleyman vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, açılış konuşmasını "Lâ ilâhe illallah, İbrahim halîlullah" ifadeleriyle taçlandıran Başkan Erdoğan, "Kanuni Sultan Süleyman tarafından El Halil kapısının üzerine yazdırılan, 'La ilahe illallah, İbrahim halilullah' ifadesi, atalarımızın ihtimamının en güzel sembolüdür." vurgusunu yaptı. Öte yandan Başkan Erdoğan vatandaşlar tarafından büyük sevgi bir seli ile karşılandı.

Giriş Tarihi: 08.10.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 19:31
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Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Mor Efrem Süryani Kadim Ortadoks Kilisesi açılışında Kanuni Sultan Süleyman vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılış törenine katıldı.

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Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Mor Efrem Süryani Kadim Ortadoks Kilisesi açılışında Kanuni Sultan Süleyman vurgusu

Başkan Erdoğan, açılış öncesinde vatandaşlarla selamlaştı.

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Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Mor Efrem Süryani Kadim Ortadoks Kilisesi açılışında Kanuni Sultan Süleyman vurgusu

Vatandaşlar tarafından Başkan Erdoğan'a yönelik yoğun bir sevgi seli hakimdi.

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Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Mor Efrem Süryani Kadim Ortadoks Kilisesi açılışında Kanuni Sultan Süleyman vurgusu

Vatandaşlarla selamlaşan Başkan Erdoğan açılışı töreni gerçekleştirmek için Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi giriş yaptı.

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Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Mor Efrem Süryani Kadim Ortadoks Kilisesi açılışında Kanuni Sultan Süleyman vurgusu

Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortadoks Kilisesi açıldı.