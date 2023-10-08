Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Mor Efrem Süryani Kadim Ortadoks Kilisesi açılışında Kanuni Sultan Süleyman vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, açılış konuşmasını "Lâ ilâhe illallah, İbrahim halîlullah" ifadeleriyle taçlandıran Başkan Erdoğan, "Kanuni Sultan Süleyman tarafından El Halil kapısının üzerine yazdırılan, 'La ilahe illallah, İbrahim halilullah' ifadesi, atalarımızın ihtimamının en güzel sembolüdür." vurgusunu yaptı. Öte yandan Başkan Erdoğan vatandaşlar tarafından büyük sevgi bir seli ile karşılandı.