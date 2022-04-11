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Haberler Galeri İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 5 bin işçi alımı için başvurular başladı. İŞKUR üzerinden başvurusu alınan OGM işçi alımı ile ilgili kadro dağılımı ve başvuru şartları açıklandı. Orman işçisi, itfaiyeci, aşçı, diğer fidanlık işçileri, bahçıvan ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonlarına toplam 5 bin işçi alınacak. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:46
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İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 5 bin işçi alınacak. Başvuruların başlamasının ardından kadro dağılımı ve başvuru şartları gündeme geldi. 2022 OGM işçi alımı başvuru sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı ve tüm detaylar...

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İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

İŞKUR OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

OGM işçi alımı başvuruları 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN...

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İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

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İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

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İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.