11 Nisan 2022, Pazartesi
İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 5 bin işçi alımı için başvurular başladı. İŞKUR üzerinden başvurusu alınan OGM işçi alımı ile ilgili kadro dağılımı ve başvuru şartları açıklandı. Orman işçisi, itfaiyeci, aşçı, diğer fidanlık işçileri, bahçıvan ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonlarına toplam 5 bin işçi alınacak. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:46
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