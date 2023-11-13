13 Kasım 2023, Pazartesi
İŞKUR yeni iş ilanlarını son dakika duyurdu! Personel alımları an itibarıyla başladı! İşte, online başvuru ekranı ve şartları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan iş ilanları, binlerce vatandaşa umut ışığı oluyor. Farklı özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bu ilanlar, iş arayanlar için çeşitli kariyer fırsatlarını beraberinde getiriyor. İşte, İŞKUR Kasım ayı ilan listesi ve başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:57
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