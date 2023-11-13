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Haberler Galeri 2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...

2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...

"Yeni Torba Yasa maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi 2023?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. TBMM gündemi şekillendiren 2. Torba Yasanın içeriğinde; 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, memur ve emekli maaş zammı, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik, EYT'li olmayana kademeli emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor. İşte, Yeni Torba son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 08:07
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2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...

"2. Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik zam müjdesi sonrasında gözler, torba yasa maddelerine çevrildi. İşte, taşerona kadro, emekli zammı, kademeli emeklilik ve faizsiz evlilik kredisi hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...

2. TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? SON DURUM...

Henüz TBMM Başkanlığı'na torba yasa teklifi sunulmadı. Ancak kulislerden edinilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor.

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2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...

YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK?

Ekonomik konuların üzerinde durulacağı torba yasanın içeriği henüz netlik kazanmadı. Fakat yeni torba yasa maddeleri arasında; emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik ve Aile ve Gençlik Bankası gibi konuların yer alması bekleniyor.

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2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

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2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.