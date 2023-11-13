HaberlerGaleri2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...
2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...
"Yeni Torba Yasa maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi 2023?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. TBMM gündemi şekillendiren 2. Torba Yasanın içeriğinde; 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, memur ve emekli maaş zammı, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik, EYT'li olmayana kademeli emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor. İşte, Yeni Torba son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 08:00Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 08:07