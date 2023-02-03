HaberlerGaleriİŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!
İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!
İŞKUR TYP işçi alımı kura sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. İşçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde il il alınmaya başlamıştı. Başvuru sürecinin tamamlandığı illerde kura çekimi süreci başladı. Şimdi ise vatandaşlar İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesini araştırıyor. İşte, TYP kura sonuçları sorgulama ekranı!