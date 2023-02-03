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Haberler Galeri İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

İŞKUR TYP işçi alımı kura sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. İşçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde il il alınmaya başlamıştı. Başvuru sürecinin tamamlandığı illerde kura çekimi süreci başladı. Şimdi ise vatandaşlar İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesini araştırıyor. İşte, TYP kura sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:21
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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan işçi alımı başvuruları bazı illerde tamamlandı. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. MEB 60 bin temizlik personeli alımı TYP kura çekimi sonuçları merakla takip ediliyor. TYP kura çekimleri il il devam ediyor. Peki, İŞKUR MEB TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte TYP kura sonuçları 2023 isim listesi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

MEB 60 bin temizlik personeli alımı TYP kura çekimi sonuçları merakla takip ediliyor. TYP kura çekimi sonuçlarını araştırılıyor.

TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çalışmak üzere başvuru yapan adaylar isimlerini sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/iskur-typ-arama-ve-basvuru adresinden öğrenebilecek.

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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

MEB İŞKUR TYP ALIM YAPAN İLLER KONTENJANLAR
Kahramanmaraş 800 Kişi

Kastamonu 520 Kişi,

Amasya 275 Kişi,

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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

Diyarbakır 1350 Kişi,

Kırşehir 215 Kişi,

Kilis 223 Kişi,

Niğde 405 Kişi,

Denizli 679 Kişi,

Kars 553 Kişi,