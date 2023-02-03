İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan işçi alımı başvuruları bazı illerde tamamlandı. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. MEB 60 bin temizlik personeli alımı TYP kura çekimi sonuçları merakla takip ediliyor. TYP kura çekimleri il il devam ediyor. Peki, İŞKUR MEB TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte TYP kura sonuçları 2023 isim listesi…