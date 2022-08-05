05 Ağustos 2022, Cuma
AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?
AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, açık lise kayıt takvimi araştırılmaya başlandı. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mezuniyet hakkı kazanamayan öğrenciler ve ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler kayıt yenilemenin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.08.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 16:28
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