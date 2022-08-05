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Haberler Galeri AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, açık lise kayıt takvimi araştırılmaya başlandı. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mezuniyet hakkı kazanamayan öğrenciler ve ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler kayıt yenilemenin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 16:28
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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başlarken, gözler açık lise kayıtlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavlarına katılacak olan öğrenciler, yeni dönem kayıtlarının takvimini araştırmaya başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

2022-2023 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, MEB tarafından 2022-2023 iş takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda AÖL kayıt tarihleri de henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde MEB tarafından kayıt tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).