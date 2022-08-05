AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 açık öğretim lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

2022-2023 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, MEB tarafından 2022-2023 iş takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda AÖL kayıt tarihleri de henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde MEB tarafından kayıt tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.