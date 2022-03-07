İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı 2022: TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? TCDD tarafından yayımlanan ilana göre, İŞKUR aracılığıyla 180 tren teşkil işçisi alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanmasının ardından başvuru tarihi ve şartlar araştırılmaya başlandı. Söz konusu ilana ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.03.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 16:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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