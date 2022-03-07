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Haberler Galeri İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı 2022: TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı 2022: TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? TCDD tarafından yayımlanan ilana göre, İŞKUR aracılığıyla 180 tren teşkil işçisi alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanmasının ardından başvuru tarihi ve şartlar araştırılmaya başlandı. Söz konusu ilana ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 16:04
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İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı 2022: TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

TCDD işçi alımı ilanı yayımlandı. İŞKUR aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) iş yerlerine yapılacak işçi alımı için detaylar belli oldu. 180 tren teşkil işçisi alımı için bekleyişte olan vatandaşlar, alımların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, İŞKUR TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı 2022: TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Adayla başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecekler. İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.

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İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı 2022: TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

* İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

* İşgücü talebine ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek.

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İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı 2022: TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan
edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edecekler. Teslim edilen evraklar kontrol edilecek.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecek.

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İŞKUR TCDD işçi alımı ilanı 2022: TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

İstenilen belgeler;

* Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

* TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.