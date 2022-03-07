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Haberler Galeri İstanbul'da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...

İstanbul'da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...

İstanbul kar yağışı için uyarılar peş peşe geliyor. İstanbul'da yeniden beklenen kar yağışı ile ilgili AKOM'dan son dakika açıklaması geldi. Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi beklenirken, kar yağışının etkili olacağı tarih açıklandı. AKOM tarafından soğuk ve yağışı havaya karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 13:58
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İstanbul’da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...

İstanbul kar yağışı ne zaman? Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geld. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi beklenen İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarih de duyuruldu. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, 9 Mart Çarşamba günü karla karışık yağmur görülecek.

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İstanbul’da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...

10 Mart'ta etkisini gösterecek kar yağışı 12 Mart Cumartesi gününe kadar sürecek. Hava sıcaklığının -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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İstanbul’da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...

AKOM'DAN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı kaydedildi.

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İstanbul’da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...

Açıklamada hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi beklendiği, kar yağışının etkili olması halinde Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.