İstanbul'da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...

İstanbul kar yağışı için uyarılar peş peşe geliyor. İstanbul'da yeniden beklenen kar yağışı ile ilgili AKOM'dan son dakika açıklaması geldi. Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi beklenirken, kar yağışının etkili olacağı tarih açıklandı. AKOM tarafından soğuk ve yağışı havaya karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.03.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 13:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL