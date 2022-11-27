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Haberler Galeri İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...

Sağlık Bakanlığı'nın 42.500 personel alımı sürecinde ilk etap başlıyor. Bakan Koca, ilk etapta 31.183 personel alınacağını bunlardan 11.317'sinin İŞKUR aracılığıyla yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu alımlar için kılavuz ise İŞKUR'a gönderilmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru tarihi ile kılavuza çevrildi. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 18:32
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...

Sağlık Bakanlığı işçi alımında süreç başlıyor. İŞKUR aracılığıyla devlet hastanelerine yapılacak 11.317 sürekli işçi alımında detaylar merak ediliyor. Bu yıl içerisinde yapılması planlanan işçi alımına dair kılavuz İŞKUR'a gönderildi. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuruların başlayacağı tarih ve kılavuz detaylarına çevrildi. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 11.317 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11.317 işçi alımına ilişkin kılauzun İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. Ancak İŞKUR tarafından başvuru tarihi ve kılavuz bilgisi henüz paylaşılmadı. Aralık ayı içerisinde yapılması beklenen işçi alımı başvurularının kesin tarihleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...

11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada, ""Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.