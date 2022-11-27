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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...
Sağlık Bakanlığı'nın 42.500 personel alımı sürecinde ilk etap başlıyor. Bakan Koca, ilk etapta 31.183 personel alınacağını bunlardan 11.317'sinin İŞKUR aracılığıyla yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu alımlar için kılavuz ise İŞKUR'a gönderilmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru tarihi ile kılavuza çevrildi. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...