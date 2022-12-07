2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte, e-Devlet burs sonuçları sorgulama ekranı ve konuya dair merak edilenler...