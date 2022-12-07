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Haberler Galeri 2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte, e-Devlet burs sonuçları sorgulama ekranı ve konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:48
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2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Maddi açıdan zorluk çeken üniversite öğrencilerine devlet tarafından eğitimleri boyunca karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi veriliyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını Kasım ayında gerçekleştirdi. Aralık ayına girilmesiyle birlikte, gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

2022 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

2021 yılı göz önünde bulundurulduğunda KYK burs başvuru sonuçlarının bu sene aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

e-devlet kyk burs sonuç sorgulama ekranı

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2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.