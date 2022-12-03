03 Aralık 2022, Cumartesi
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2022-2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM
ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 26-27 Kasım 2022 tarihinde sınava giren öğrenciler, "ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, final sınavı ne zaman? sorusunu gündeme getirdi. İşte, sınavlar hakkında merak edilen tüm bilgiler...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 16:27
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