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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2022-2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 26-27 Kasım 2022 tarihinde sınava giren öğrenciler, "ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, final sınavı ne zaman? sorusunu gündeme getirdi. İşte, sınavlar hakkında merak edilen tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 16:27
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2022-2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

2022-2023 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi Ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme gelmeye başladı. Peki ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınavları ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2022-2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

2022 ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık 2022'de açıklanması bekleniyor.

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2022-2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2022-2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2022-2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

2022-2023 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023

2. Oturum- 7 Ocak 2023

3. Oturum- 8 Ocak 2023