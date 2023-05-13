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Haberler Galeri ANNELER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023! En anlamlı, kısa, öz, duygulu 'Anneler Günü' kutlama sözleri! Arkadaşa, kardeşe, ablaya...

ANNELER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023! En anlamlı, kısa, öz, duygulu 'Anneler Günü' kutlama sözleri! Arkadaşa, kardeşe, ablaya...

Anneler Günü mesajları gününün en çok araştırılan konuları arasında. Her yıl Mayıs ayında kutlanan bu özel gün 2023 yılında 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Sosyal medya üzerinden ya da SMS yoluyla kutlama yapmak isteyenler, en güzel, duygu yüklü Anneler Günü mesaj seçeneklerine yöneliyor. Bizde, sizler için, anneye, eşe, arkadaşa, erkek arkadaşın annesine gönderebileceğiniz en güzel Anneler Günü mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:33
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ANNELER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023! En anlamlı, kısa, öz, duygulu ’Anneler Günü’ kutlama sözleri! Arkadaşa, kardeşe, ablaya...

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2023! Bu yıl Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk geliyor. En güzel Anneler Günü için resimli mesaj araştırmaları arama motorlarında hız kazandı. İşte, eşe, ablaya, arkadaşa, kayınvalideye gönderebileceğiniz en güzel duygu yüklü, kısa ve özle Anneler Günü sözleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ANNELER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023! En anlamlı, kısa, öz, duygulu ’Anneler Günü’ kutlama sözleri! Arkadaşa, kardeşe, ablaya...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2023

-Yılın en özel günlerinden biri olan Anneler Günü'nde resimli ve duygusal Anneler Günü mesajları yine en çok tercih edilen mesaj alternatiflerinden olacak. Anneler Günü'ne özel kısa, uzun, en güzel Anneler Günü sözlerini paylaşacaklar. Sizler de bu anlamlı günde, mesafelerden uzak sevgi dolu Anneler Günü mesajlarını tercih edebilirsiniz.

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ANNELER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023! En anlamlı, kısa, öz, duygulu ’Anneler Günü’ kutlama sözleri! Arkadaşa, kardeşe, ablaya...

-Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun. Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.

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ANNELER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023! En anlamlı, kısa, öz, duygulu ’Anneler Günü’ kutlama sözleri! Arkadaşa, kardeşe, ablaya...

- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

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ANNELER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023! En anlamlı, kısa, öz, duygulu ’Anneler Günü’ kutlama sözleri! Arkadaşa, kardeşe, ablaya...

-Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.