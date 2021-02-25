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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi alımı ne zaman? İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi alımı ne zaman?
Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı'nın döner sermaye teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere işçi alımı için 15-19 Şubat tarihleri arasında başvuru alındı. Güvenlik Görevlisi ve Beden İşçisi alımları için başvuru yapan adaylar kura sonuçlarını bekliyor. Peki, İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi alımı ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 10:08
İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak işçi alımında son viraja girildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişine çevrildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Kura çekimi Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet adresinden canlı izlenebilecek. Peki, İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi alımı ne zaman? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TİCARET BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ticaret Bakanlığı'na yapılacak işçi alımı için kura çekilişi 25 Şubat 2021 tarihinde yani bugün saat 11:00'da gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar bakanlığın resmi internet adresinden duyurulacak.
KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?
Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Ticaret Bakanlığı'nın www.ticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1. İlan edilen kadro sayısının 4 katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
2. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.
3. Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacak.
4. Sözlü sınava katılmak üzere sınav yerine gelecek adaylara COVID-19 Pandemisi nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişte HES Kodu talep edilecek.