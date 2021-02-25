İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi alımı ne zaman?

Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı'nın döner sermaye teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere işçi alımı için 15-19 Şubat tarihleri arasında başvuru alındı. Güvenlik Görevlisi ve Beden İşçisi alımları için başvuru yapan adaylar kura sonuçlarını bekliyor. Peki, İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi alımı ne zaman? İşte merak edilenler...