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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖK online sınav giriş ekranı: 2021 AÖL açık lise online sınav nasıl olacak? Açık Öğretim Kurumları sınavları... AÖK online sınav giriş ekranı: 2021 AÖL açık lise online sınav nasıl olacak? Açık Öğretim Kurumları sınavları... AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? Açıköğretim öğrencilerinin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 1. dönem sınavları bugün başladı. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilecek 1. dönem sınavı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. AÖL online sınav giriş ve sınav hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 AÖL açık lise online sınav nasıl olacak? Açık Öğretim Kurumları (AÖK) online sınav giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 25.02.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 09:45
AÖL online sınav giriş işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle online yapılan 1. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav hakkında detayları araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, 2021 AÖL açık lise online sınav nasıl olacak? Açık Öğretim Kurumları (AÖK) online sınav giriş nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ NASIL YAPILIR?
AÖL 1. dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlandı. Sınav Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler.
SINAV NASIL OLACAK?
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli dört seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak.
Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecek.
GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla"butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle"butonuvekalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacak.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya
geri dönüş yapamayacaklar. AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli dört seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri beş olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.