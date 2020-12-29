29 Aralık korona tablosu açıklanıyor... Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka, hasta ve ölü sayısı son durum nedir?

VAKA, HASTA, VEFAT SAYISI SON DURUM NEDİR?

28 Aralık tarihli güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, vefat sayısı 20 bin 135, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu.