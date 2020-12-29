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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 29 Aralık korona tablosu açıklanıyor... Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka, hasta ve ölü sayısı son durum nedir? 29 Aralık korona tablosu açıklanıyor... Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka, hasta ve ölü sayısı son durum nedir? Son dakika... Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alınan önlemler neticesinde vaka ve hasta sayısında ciddi düşüş görüldü. Türkiye'de ilk olarak mart ayında görülen koronavirüs salgınında son durum merak ediliyor. Her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona tablosunun bugünkü durumu araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka, hasta ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:01
Son dakika... 29 Aralık koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin mücadele devam ediyor. Bugünkü tabloyu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirler ile birlikte maske, mesafe ve hijyen kuralına uymanın vaka sayısında düşüşe neden olduğunu vurguladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka, hasta ve ölü sayısı kaç oldu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 29 ARALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından vaka, hasta ve vefat sayısı her gün açıklanıyor. 29 Aralık korona tablosu henüz yayımlanmadı. Güncel tablonun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
VAKA, HASTA, VEFAT SAYISI SON DURUM NEDİR?
28 Aralık tarihli güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, vefat sayısı 20 bin 135, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.