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Haberler Galeri İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?

İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla toplam 1.356 engelli işçi alımı yapıyor. Söz konusu ilana başvurular bugün başladı. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen başvuruların detayları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:30
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İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.356 sürekli işçi alımı yapılacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacak. Peki, İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KURA TARİHİ...

İlan edilen engelli sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

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İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir; 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.