15 Ağustos 2022, Pazartesi
İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?
Sağlık Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla toplam 1.356 engelli işçi alımı yapıyor. Söz konusu ilana başvurular bugün başladı. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen başvuruların detayları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:30
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