15 Ağustos 2022, Pazartesi
KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!
KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 3 Ağustos'ta başlayan KPSS önlisans başvurularının 15 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyordu. ÖSYM tarafından KPSS önlisans başvuru takvimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından adaylar başvuru tarihinin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 17:03
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