KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 yılı KPSS önlisans başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapamayan adaylar için ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Bugün sona ermesi beklenen KPSS başvuru süresi ile ilgili yapılan açıklama sonrası "KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusu gündeme geldi. Peki, KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...