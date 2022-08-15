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Haberler Galeri KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!

KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!

KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 3 Ağustos'ta başlayan KPSS önlisans başvurularının 15 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyordu. ÖSYM tarafından KPSS önlisans başvuru takvimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından adaylar başvuru tarihinin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 17:03
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KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!

KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 yılı KPSS önlisans başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapamayan adaylar için ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Bugün sona ermesi beklenen KPSS başvuru süresi ile ilgili yapılan açıklama sonrası "KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusu gündeme geldi. Peki, KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldı. KPSS önlisans başvuru ve ücret ödemeleri 16 Ağustos Salı günü sona erecek.

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KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!

KPSS ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti 130,00 TL'dir.

Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

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KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!

İşte ödeme yapılabilen bankalar:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)