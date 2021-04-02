Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak öğretmenlerin atama takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Açıklanan takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik için hangi branşa kaç kişini alınacağı da belli olmuştu. İlk sırada 2 bin 883 ile sınıf öğretmenliği yer alırken, 2 bin 94 özel eğitim öğretmenliği, bin 938 İngilizce öğretmenliği, bin 260 ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 4 rehberlik öğretmenliği atamaların yüksek olduğu alanlar arasında yer almıştı. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav yerleri tarihi 2021...