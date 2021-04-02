Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler oraya çevrildi! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav yerleri tarihi 2021... Gözler oraya çevrildi! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav yerleri tarihi 2021...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ile sözlü sınav merkezleri tercihi yapıldıktan sonra binlerce adayın gözü sözlü sınav tarihinin açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi ve tarih belli oldu. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav yerleri tarihi 2021...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 21:01
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak öğretmenlerin atama takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Açıklanan takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik için hangi branşa kaç kişini alınacağı da belli olmuştu. İlk sırada 2 bin 883 ile sınıf öğretmenliği yer alırken, 2 bin 94 özel eğitim öğretmenliği, bin 938 İngilizce öğretmenliği, bin 260 ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 4 rehberlik öğretmenliği atamaların yüksek olduğu alanlar arasında yer almıştı. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav yerleri tarihi 2021...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alacak öğretmenler için atama takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Takvim içerisinde ayrıca hangi alandan kaç alım yapılacağı bilgisi de paylaşılmıştı.
İlk sırada 2 bin 883 ile sınıf öğretmenliği yer alırken, 2 bin 94 özel eğitim öğretmenliği, bin 938 İngilizce öğretmenliği, bin 260 ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 4 rehberlik öğretmenliği atamaların yüksek olduğu alanlar arasında yer almıştı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre mülakat yerleri 3 Mayıs 2021'de açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
Yine atama takvimi içerisinde yer alan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayıs'ta başlayacak ve 6 Haziran'da sona erecek