14 Ocak 2023, Cumartesi
İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?
2023 yılına girilmesiyle birlikte, çarşı ve mahallelerde bekçi olmak isteyen kişiler, yeni alımların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ocak ayı içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı yayımlandı. Peki," Çarşı ve mahalle bekçisi işe alım ilanı başvuru şartları neler? Başvurular nereden yapılıyor? İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 09:48
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7