İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?

2023 BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adayların öncelikli olarak genel şartlara haiz olması gerekiyor. Bu şartlara haiz olan adaylar ise özel şartlara haiz olması gerekiyor.

– T.C. Vatandaşı olmak,

– İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

