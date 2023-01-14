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Haberler Galeri İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?

İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?

2023 yılına girilmesiyle birlikte, çarşı ve mahallelerde bekçi olmak isteyen kişiler, yeni alımların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ocak ayı içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı yayımlandı. Peki," Çarşı ve mahalle bekçisi işe alım ilanı başvuru şartları neler? Başvurular nereden yapılıyor? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 09:48
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İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?

Türkiye İş Kurumu üzerinden güncel personel alımları devam ederken, çarşı ve mahalle bekçi alım ilanı da yayınlandı. Vatandaşlar tarafından beklenen çarşı ve mahalle bekçisi işe alım ilanı ile ilgili detaylar ise merak konusu oldu. Peki, 2023 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? En az ilkokul mezunu bekçi alımı şartları neler?

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İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞRULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Çarşı ve mahalle bekçisi işe alım ilanı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden yayımlandı. Bekçi alımı başvurularının 25 Ocak'a kadar devam edeceği duyuruldu.

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İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?

İŞKUR personel alım ilanları doğrultusunda 18 – 55 yaş arası adayların başvuru yapabildiği belirtilerek en az ilkokul mezunu olan adayların başvuru yapabileceği ifade edildi.

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İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?

Bekçi alımlarının şu an için sadece özel sektör için olduğu belirtildi ve özel sektörde bekçi olarak görev yapmak isteyen adaylarda yaş şartı olmadığı ifade edildi. İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım ilanına İŞKUR üzerinden başvuru yapılabilir.

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İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?

2023 BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adayların öncelikli olarak genel şartlara haiz olması gerekiyor. Bu şartlara haiz olan adaylar ise özel şartlara haiz olması gerekiyor.

– T.C. Vatandaşı olmak,
– İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,