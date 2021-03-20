MEB son dakika: 5, 6, 7, 8. sınıf sınavlar ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 2. dönem sınavları yüz yüze mi? Son dakika... Sınavlar ne zaman yapılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de eğitim ve öğretim online olarak devam ediyor. Bazı sınıflarda yüz yüze eğitim devam ederken, bazı sınıflar ise hala eğitimlerini online gerçekleştiriyor. En çok merak edilenlerden biri de, birinci ve ikinci dönem sınavları oldu. Peki, 5, 6, 7, 8. sınıf sınavlar ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 2. dönem sınavları yüz yüze mi yapılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 20.03.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 15:49
5, 6, 7, 8. sınıf sınavlar ne zaman? İkinci dönem eğitimlerine başlayan öğrenciler sınavlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınıflar yüz yüze eğitime geçti, bazı sınıflar ise online olarak devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından gözler sınavların takvimine çevrildi. Peki, 5, 6, 7, 8. sınıf sınavlar ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 2. dönem sınavları yüz yüze mi? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ORTAOKUL VE LİSELERDE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Bakan Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk,
"Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." ifadelerini kullandı.
Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek,
"Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.