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Haberler Galeri İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...

İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...

İŞKUR işçi alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde yapılacak alımlar için düğmeye basıldı. Birçok kadroya yapılacak işçi alımlarının kadro dağılımı belli oldu. Temizlik görevlisinden güvenlik görevlisine, garsondan satış danışmanına, paketleme işçisinden ön muhasebeci kadrosuna kadar yüz binlerce kişiye istihdam sağlanacak. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2021 12:04
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İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...

İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak işçi alımı başvuruları devam ediyor. İş arayan vatandaşlar internet üzerinden güncel iş ilanlarını araştırıyor. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ise ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Birçok kadroya yapılacak alımlar konusunda detayları yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR 2021 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...

İŞKUR İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Yüz binlerce işçi alımı için birçok kadroya başvuru alınıyor. Ocak ayından bu yana 700 bine yakın kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, hangi pozisyona kaç kişi alınacağını da duyurdu.

İşte alım yapılacak kadrolar:

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İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...

Temizlik görevlisi

3.604

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İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...

Makineci (dikiş)

2.667

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İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...

Garson: 2.598

Satış danışmanı: 2.293

Konfeksiyon işçisi: 1.989