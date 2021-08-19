İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...

İŞKUR işçi alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde yapılacak alımlar için düğmeye basıldı. Birçok kadroya yapılacak işçi alımlarının kadro dağılımı belli oldu. Temizlik görevlisinden güvenlik görevlisine, garsondan satış danışmanına, paketleme işçisinden ön muhasebeci kadrosuna kadar yüz binlerce kişiye istihdam sağlanacak. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar neler? İşte haberin detayları...