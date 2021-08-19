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Haberler Galeri AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!

AÖL ek sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 16 Ağustos'ta başlayan açık lise online ek sınavın bitmesine kısa süre kala gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Mezun olmayı hedefleyen öğrenciler ile kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrencilerin konu ile ilgili araştırmaları sürüyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 10:15
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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı 5. dönem kapsamında ek sınav gerçekleştiriliyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı ek sınavın tamamlanmasına kısa süre kaldı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!

AÖL EK SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Ağustos'ta başlayan AÖL ek sınav 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılıyor.

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2

Hemen şunu belirtelim ki, ek sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sınav online gerçekleştirildiği için sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!

AÖL EK SINAV İLE İLGİLİ GENEL DUYURU

1) Açık Öğretim Lisesi 2020-5 ek sınav kayıt yenileme 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!

3) Cezaevinde bulunan öğrencilerin eylül ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-2. dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının ilk haftasında teslim edileceğinden dolayı öğrencilerin özel durum bilgilerinin cezaevi eğitim sorumluları tarafından anlık olarak güncel tutulması önem arzetmektedir.