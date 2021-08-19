AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!

AÖL ek sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 16 Ağustos'ta başlayan açık lise online ek sınavın bitmesine kısa süre kala gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Mezun olmayı hedefleyen öğrenciler ile kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrencilerin konu ile ilgili araştırmaları sürüyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.08.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 10:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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