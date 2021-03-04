Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim üzerinden eğitimini sürdüren öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 2021 1. dönem sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlar ile sınav sorularına çevrildi. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 04.03.2021 09:50
Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin 1. dönem sınavları gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle sınav online olarak yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 1. dönem AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AÖL sınav soruları ve cevapları da henüz yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB'den konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli dört seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri beş olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacak.