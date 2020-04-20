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İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi

Son dakika... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacağı bildiridi. Toplam 6 ilçede yapılacak su kesintisinin programı açıklandı. Su kesintisi yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar kesintinin ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladılar. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 20 Nisan İSKİ su kesintisi arıza listesi...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 11:10
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İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da 6 ilçede 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacağı bildirildi. Kesintinin yapılacağı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, arızanın ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladılar. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 20 Nisan İstanbul su kesintisi programı...

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İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte 20 Nisan su kesintisi programı:

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İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi

İlçe: Ataşehir
Etkilenen Mahalleler: İçerenköy Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 2020-04-20 10:08:22.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi

İlçe: Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: Yeşilkent Mah,Pınar Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 2020-04-20 08:47:57.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi

İlçe: Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: Örnek Mah,Çınar Mah,Pınar Mah,Selahaddin Eyyubi Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 2020-04-20 09:33:07.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.