İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi

Son dakika... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacağı bildiridi. Toplam 6 ilçede yapılacak su kesintisinin programı açıklandı. Su kesintisi yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar kesintinin ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladılar. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 20 Nisan İSKİ su kesintisi arıza listesi...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 11:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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