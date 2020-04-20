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Haberler Galeri Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'dan sonra 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından en çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma yasağının 4 gün uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında bu konunun da ele alınması bekleniyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 11:40
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bu hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında salgın tehlikesini azaltmak için önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Son günlerde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının 23 Nisan ile birleştirileceği iddia edilmişti. Bu kapsamda 4 gün yasak olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez yapılacak dijital kabine toplantısına Huber Köşkü'nden başkanlık edecek. Edinilen bilgiye göre toplantının ana gündem maddesini koronavirüse karşı alınacak tedbirler oluşturuyor. Toplantıda 23 Nisan kutlamalarına yönelik üç farklı formül ele alınacak.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN MÜ OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre; Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SADECE MARKETLER AÇIK

İkinci formül ise 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN KARAR VERECEK

Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması.