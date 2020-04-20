Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'dan sonra 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından en çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma yasağının 4 gün uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında bu konunun da ele alınması bekleniyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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