20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bu gelişmelerin ardından 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan yasağın da bitip bitmediği merak ediliyor. Bu kapsamda internet üzerinde yasağın ne zaman biteceğine dair sorgular artmaya başladı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 20.04.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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