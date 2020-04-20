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Haberler Galeri 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bu gelişmelerin ardından 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan yasağın da bitip bitmediği merak ediliyor. Bu kapsamda internet üzerinde yasağın ne zaman biteceğine dair sorgular artmaya başladı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 20.04.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 09:37
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ardından 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Hafta sonu yasağının sona ermesinin ardından 20 yaş altı vatandaşlar da yasağın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

30 büyükşehir ve Zonguldak ili için uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Şimdi ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili kesin bir tarih bulunmuyır. Salgın tehlikesi sona erene kadar yasağın devam edeceği düşünülüyor.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞ SINIRI KAÇ?

20 yaş altı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?

MANİSA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDEN 416 KİŞİYE PARA CEZASI

anisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 416 kişiye 476 bin lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca 17 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.