Emekliye 5 bin Türk lirası! Parayı kimler nasıl alacak? Ödemeler başladı… | EYT esnaflık yapan emekliler...

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Kabine Toplantısı'nda verdiği 5 bin Türk Lirası ikramiye müjdesi hayata geçirildi. Buna göre emekliler ve hak sahipleri Kasım ayında 5 bin lira ikramiye alacak. Peki, 5 bin TL ikramiye kimleri kapsıyor? 5 bin TL ikramiye hangi emeklilere ödenecek? EYT başvurusu yapanlar 5 bin TL ikramiye alabilecek mi? Esnaflık yapan emekliler de ikramiye alabilecek mi? Birden fazla aylığı olanlar iki ikramiye mi alacak? İşte tüm soruların yanıtları…

Takvim Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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