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Haberler Galeri Emekliye 5 bin Türk lirası! Parayı kimler nasıl alacak? Ödemeler başladı… | EYT esnaflık yapan emekliler...

Emekliye 5 bin Türk lirası! Parayı kimler nasıl alacak? Ödemeler başladı… | EYT esnaflık yapan emekliler...

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Kabine Toplantısı'nda verdiği 5 bin Türk Lirası ikramiye müjdesi hayata geçirildi. Buna göre emekliler ve hak sahipleri Kasım ayında 5 bin lira ikramiye alacak. Peki, 5 bin TL ikramiye kimleri kapsıyor? 5 bin TL ikramiye hangi emeklilere ödenecek? EYT başvurusu yapanlar 5 bin TL ikramiye alabilecek mi? Esnaflık yapan emekliler de ikramiye alabilecek mi? Birden fazla aylığı olanlar iki ikramiye mi alacak? İşte tüm soruların yanıtları…

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Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:42
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Emekliye 5 bin Türk lirası! Parayı kimler nasıl alacak? Ödemeler başladı… | EYT esnaflık yapan emekliler...

Müjdeli haber geldi ve Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 5 bin Türk lirası ikramiye emeklilere ödenmeye başlandı.

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Emekliye 5 bin Türk lirası! Parayı kimler nasıl alacak? Ödemeler başladı… | EYT esnaflık yapan emekliler...

Ayın 15'ine kadar tüm hak sahipleri ikramiye almış olacak. Peki, 5 bin TL ikramiye nasıl ve kimlere verilecek. İşte detaylar…

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Emekliye 5 bin Türk lirası! Parayı kimler nasıl alacak? Ödemeler başladı… | EYT esnaflık yapan emekliler...

5 BİN TLİKRAMİYE KİMLERE ÖDENİYOR?

Normal şartlarda ikramiye alan hak sahipleri şöyle sıralanıyor:

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri

- Emekli Sandığı emeklileri

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Emekliye 5 bin Türk lirası! Parayı kimler nasıl alacak? Ödemeler başladı… | EYT esnaflık yapan emekliler...

- Şehit yakınları ve gaziler

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

- Ölüm aylığı alanlar

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Emekliye 5 bin Türk lirası! Parayı kimler nasıl alacak? Ödemeler başladı… | EYT esnaflık yapan emekliler...

- Şeref aylığı alanlar

- Geçici köy korucuları

- Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri