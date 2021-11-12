isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...

MEB personel alımı aama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 260 fizyoterapist, 5.872 aşçı ve aşçı yardımcısı alınacağı bildirilmişti. Söz konusu alımlar için başvurular tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ile MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı ataması yapılanlardan istenen belgeler neler? İşte haberin detayları...