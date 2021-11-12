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isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...
MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Aşçı ve fizyoterapist alımı için başvurular 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB'in yayımladığı kılavuzda sonuç için 12 Kasım'a işaret edilmişti. MEB personel alımı sonuçları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ile MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı ataması yapılanlardan istenen belgeler neler? İşte cevaplar....