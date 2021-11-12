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Haberler Galeri isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...

isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...

MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Aşçı ve fizyoterapist alımı için başvurular 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB'in yayımladığı kılavuzda sonuç için 12 Kasım'a işaret edilmişti. MEB personel alımı sonuçları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ile MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı ataması yapılanlardan istenen belgeler neler? İşte cevaplar....

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:48
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isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...

MEB personel alımı aama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 260 fizyoterapist, 5.872 aşçı ve aşçı yardımcısı alınacağı bildirilmişti. Söz konusu alımlar için başvurular tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ile MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı ataması yapılanlardan istenen belgeler neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...

MEB PERSONEL ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021 MEB personel alımı atama sonuçları, 12 Kasım 2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.

MEB ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...

ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

• Başvuru sonuç belgesi,
• 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,
• Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
• Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,
• Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,
• Sağlık kurulu raporu,

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isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...

MEB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Genel Şartlar

* 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

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isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...

* Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

* Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

* Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.