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Haberler Galeri MEB personel alımı sonuçları: 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi! MEB işe alım sonuç ekranı...

MEB personel alımı sonuçları: 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi! MEB işe alım sonuç ekranı...

MEB personel alımı sonuçları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. MEB personel alımına yönelik başvurular 25 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında kabul edildi. Bu alımlarda fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımıcı alımları gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçlarına yönelik detayları haberimizde derledik. İşte, 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021 23:49
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MEB personel alımı sonuçları: 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi! MEB işe alım sonuç ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB personel alımı başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı yapacak. Sonuçlar kasım ayı içerisinde isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden açıklanacak. İşte, 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB personel alımı sonuçları: 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi! MEB işe alım sonuç ekranı...

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB personel alımı atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.

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MEB personel alımı sonuçları: 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi! MEB işe alım sonuç ekranı...

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

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MEB personel alımı sonuçları: 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi! MEB işe alım sonuç ekranı...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

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MEB personel alımı sonuçları: 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi! MEB işe alım sonuç ekranı...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.