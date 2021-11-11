MEB personel alımı sonuçları: 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi! MEB işe alım sonuç ekranı...

MEB personel alımı sonuçları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. MEB personel alımına yönelik başvurular 25 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında kabul edildi. Bu alımlarda fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımıcı alımları gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçlarına yönelik detayları haberimizde derledik. İşte, 12 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 personel alımı sonuç listesi...