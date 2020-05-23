İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları

2020 personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı bekleyen vatandaşlar için birçok üniversite ve kamu kurumundan açıklama geldi. Yayımlanan ilanlara göre, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. Güncel iş ilanlarını haberimizde derledik. İşte 2020 personel alımı ilanları ve başvuru tarihleri...