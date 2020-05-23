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İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
Mayıs ayı personel alımı ilanları yayımlandı. İş arayan binlerce vatandaş için birçok üniversite ve kamu kurumu tarafından açıklama geldi. Yurt genelinde sözleşmeli sağlık personeli, öğretim üyesi, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı gibi birçok kadroya personel alımı gerçekleştirilecek. Güncel iş ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2020 personel alımı ilanları...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 12:08
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