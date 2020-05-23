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İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları

Mayıs ayı personel alımı ilanları yayımlandı. İş arayan binlerce vatandaş için birçok üniversite ve kamu kurumu tarafından açıklama geldi. Yurt genelinde sözleşmeli sağlık personeli, öğretim üyesi, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı gibi birçok kadroya personel alımı gerçekleştirilecek. Güncel iş ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2020 personel alımı ilanları...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 12:08
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İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları

2020 personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı bekleyen vatandaşlar için birçok üniversite ve kamu kurumundan açıklama geldi. Yayımlanan ilanlara göre, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. Güncel iş ilanlarını haberimizde derledik. İşte 2020 personel alımı ilanları ve başvuru tarihleri...

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İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları

TÜBİTAK Uzman/Uzman Yardımcısı alım ilanı

Resmî Gazete Yayım Tarihi:12.05.2020
Son başvuru Tarihi: 02.06.2020

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İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsüne 15 personel alınacak

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 22.05.2020
Son başvuru Tarihi:12.06.2020

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İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 122 Sözleşmeli Personel alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 15.05.2020
Son başvuru Tarihi: 12.06.2020 23:59

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İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi:13.05.2020
Son başvuru Tarihi: 27.05.2020