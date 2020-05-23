Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı!
Türkiye'nin coronavirüsle mücadele kapsamında inşa ettiği Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışını duyurduğu hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 23.05.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 11:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışının yapılacağını duyurduğu ve 8 Nisan'da inşası başlanan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı.
BİNA İNŞAATLARI TAMAMLANDI
Açılışına kısa bir süre kalan ve inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastane bölümlerini oluşturan bina inşaatının tamamlandığı görülüyor.
7 GÜN 24 SAAT ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ
Bin yataklı olarak planlanan ve koronavirüs salgınından sonra da aktif bir şekilde hizmet verecek olan hastane inşaatında 8 Nisan'dan bu yana çok sayıda iş makinesi ve işçi 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.
BAKAN KOCA'DAN HASTANELER İÇİN AÇIKLAMALAR
Fahrettin Koca, yarın açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin ağırlıklı olarak sağlık turizminde kullanacakları bir hastane olacağını belirterek, benzer şekilde önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek Sancaktepe ve Yeşilköy'de yapılan acil durum hastanelerini sağlık turizmi açısından da kullanmak üzere planladıklarını ifade etti.
"BÜTÜN YATAKLAR YOĞUN BAKIM YATAĞI OLABİLECEK"
Sadece bu iki hastanenin sağlık turizmi için devrede tutulmayacağının altını çizen Koca, "Bu iki hastanede 1000 yatağın 400'ü yoğun bakım yatağı olarak planlandı ve istenildiğinde bütün yatakları yoğun bakım yatağı olabilecek şekilde yapıldı. Yani kalıcı, çok amaçlı acil durum hastanesi olarak fonksiyon görecek bu iki hastane." diye konuştu.