Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı!

"BÜTÜN YATAKLAR YOĞUN BAKIM YATAĞI OLABİLECEK"

Sadece bu iki hastanenin sağlık turizmi için devrede tutulmayacağının altını çizen Koca, "Bu iki hastanede 1000 yatağın 400'ü yoğun bakım yatağı olarak planlandı ve istenildiğinde bütün yatakları yoğun bakım yatağı olabilecek şekilde yapıldı. Yani kalıcı, çok amaçlı acil durum hastanesi olarak fonksiyon görecek bu iki hastane." diye konuştu.