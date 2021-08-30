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Haberler Galeri AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Açık Lise sınav sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Yurt genelinde binlerce adayın katılım sağladığı AÖL sınavları için son dakikalar bekleniyor. Diğer yandan yeni dönem kayıtlarıda merak edilen diğer unsurlar arasında yer alıyor. İşte, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 10:22
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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları için geri sayım sürüyor. Adaylar sonuçların ardından yeni dönem kayıt sürecini yakından takip ediyor. AÖL sınav takviminin uzatılmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih açıklaması bekleniyor. İşte, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

AÖL ek sınav sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için organize edilen ek sınavlar 29 Ağustos tarihinde tamamlanacak. MEB tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından AÖL ek sınav sonuçları öğrenci şifre ve T.C kimlik numarası ya da öğrenci numarası ile erişimde olacak. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

AÖL EK SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

AÖL ek sınav sonuçlarının 15 günlük süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yapılan açıklama sonrası sınav sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS gönderebilirler.

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

Açık öğretim Lisesi öğrencileri söz konusu sistem sayesinde, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını, sınav yeri ve sınav tarihi bilgisini, ders seçim bilgisi, sınav merkezi hakkında oluşabilecek değişikliklerin bilgisini, mezuniyet ve diploma notu bilgisi, diploma gönderim bilgisi, öğrenci genel durum bilgisine çok kolay bir biçimde erişebilecektir.