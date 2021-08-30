30 Ağustos 2021, Pazartesi
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Açık Lise sınav sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Yurt genelinde binlerce adayın katılım sağladığı AÖL sınavları için son dakikalar bekleniyor. Diğer yandan yeni dönem kayıtlarıda merak edilen diğer unsurlar arasında yer alıyor. İşte, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?
Giriş Tarihi: 30.08.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 10:22
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