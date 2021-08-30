AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

AÖL ek sınav sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için organize edilen ek sınavlar 29 Ağustos tarihinde tamamlanacak. MEB tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından AÖL ek sınav sonuçları öğrenci şifre ve T.C kimlik numarası ya da öğrenci numarası ile erişimde olacak. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

