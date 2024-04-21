İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakine Sadat Pad A Haber’e konuştu: İsrail uluslararası hukuku ihlal etti .

"İSRAİL'İN MİSİLLEME HAKKI YOKTUR"

Sakine Sadat Pad İran'ın yaptığı misillemenin zamanlamasından bahsetti. Şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in daha önceki saldırılarıyla ilgili İran'ın neden bu şekilde doğrudan İsrail'e cevap vermediği soruluyor. Çünkü ilk kez açık bir şekilde İran toprağı sayılan bir diplomatik mekan vuruldu. Siyonist rejim daha önce bu şekilde İran'a açık bir saldırı yapmamıştı. Kamuoyu da bunu kabul edemezdi. İran'ın yaptığı bu eylem, tüm dünyanın ve uluslararası kuralların çıkarına oldu, çünkü saldırının karşılıksız kalması durumunda bu rejim bunu başka ülkeler için de tekrarlayabilirdi. Bu caydırıcılık eylemi yapılmasaydı, İsrail yine İran'ın milli çıkarlarına saldırmak isteyebilirdi. Biz de meşru bir savunma için tüm şartlar oluştuğundan zamanında ve akıllıca yasal hakkımızı kullandık.