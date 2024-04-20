Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu: "Yılda 13 milyon yolcu taşıyacak"

13 MİLYON İNSANIMIZ DOĞRUDAN HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞACAK"

Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresinin ise 3 saat 30 dakikaya düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 508 kilometre olarak ifade ediyoruz. 508 kilometre uzunluğu olan projemizde kullanılacak hattın dizayn hızı 250 kilometredir. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Hızlı Trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacaktır." şeklinde konuştu.