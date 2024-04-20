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Haberler Galeri Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu: "Yılda 13 milyon yolcu taşıyacak"

Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu: "Yılda 13 milyon yolcu taşıyacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinde gelinen son durumu yerinde görmek için incelemelerde bulundu. Projenin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresinin ise 3 saat 30 dakikaya düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak.Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. " dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 18:28
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Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu projeyi yerinde inceledi: Yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinde gelinen son durumu yerinde görmek için incelemelerde bulundu.

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Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu projeyi yerinde inceledi: Yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz

"ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR"

Türkiye'de yapımı devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan hızlı tren hattında, Polatlı ile Afyon arasında toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmalarının tüm hızla devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "Şu an itibariyle 660 metrelik Bayat-1 Tünelinin yarısını tamamlamış durumdayız. Aynı şekilde Afyonkarahisar'ın kuzeyinden ilerleyen 2 bin 208 metre uzunluğundaki V1 viyadüğümüzde de çalışmalar hızla ilerliyor.Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yakın zamanda elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi üstyapı işlerine de başlayacağız.

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Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu projeyi yerinde inceledi: Yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz

Hattımızın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere toplam 180 kilometrelik kesimindeki altyapı işlerinin yüzde 63'lük fiziksel ilerleme sağladık." dedi.

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Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu projeyi yerinde inceledi: Yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz

"824 KİLOMETRE OLAN MESAFE 624 KİLOMETREYE İNECEK"
Projenin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, 508 kilometre uzunluğundaki projemiz kapsamında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladıklarını söyledi. 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa edileceğini belirten Uraloğlu, "Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek." diye konuştu.

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Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu projeyi yerinde inceledi: Yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz

13 MİLYON İNSANIMIZ DOĞRUDAN HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞACAK"

Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresinin ise 3 saat 30 dakikaya düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 508 kilometre olarak ifade ediyoruz. 508 kilometre uzunluğu olan projemizde kullanılacak hattın dizayn hızı 250 kilometredir. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Hızlı Trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacaktır." şeklinde konuştu.