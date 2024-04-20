20 Nisan 2024, Cumartesi
Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu: "Yılda 13 milyon yolcu taşıyacak"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinde gelinen son durumu yerinde görmek için incelemelerde bulundu. Projenin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresinin ise 3 saat 30 dakikaya düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak.Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. " dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 18:28
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