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Haberler Galeri Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?

LGS adayları dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, LGS 2. nakil tercihleri bugün sona erecek. Henüz tercih yapamayan adayların, bugün içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. LGS 2. nakil tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2022 09:06
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Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?

LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Lise yerleştirmeleri için LGS tercih süreci tamamlanıyor. İlk tercihlerin ardından birinci nakil döneminde tercihler alındı. Bu dönemde yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil dönemi başlatıldı. Söz konusu nakil döneminde tercihler bugün sona erecek. Peki, 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. MEB tarafından e-Okul üzerinden bilgiler erişime açıldı.

TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?

LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

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Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?

LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.