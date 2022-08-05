Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?

LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.