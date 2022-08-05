05 Ağustos 2022, Cuma
Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?
LGS adayları dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, LGS 2. nakil tercihleri bugün sona erecek. Henüz tercih yapamayan adayların, bugün içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. LGS 2. nakil tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.08.2022 09:06
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