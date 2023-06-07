İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL? ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV’SİZ İPHONE FİYATLARI!

Vergisiz iphone fiyatları özellikle öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği indirimli bilgisayar ve telefon fiyatları merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz". demişti. Peki, ÖTV'siz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" İşte, güncel vergisiz iphone fiyatları...