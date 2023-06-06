Emekliye bayram müjdesi! Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!

"Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşa müjde verildi. Son açıklamaya göre; maaş ve ikramiyelerin erken yatması planlanıyor. Ödeme tarihleri merak konusu olurken, dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye verileceğini sorguluyor. Öte yandan, emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre ödeniyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaş ve ikramiyeleri ne zaman alacak? Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı, ne kadar kaç TL? İşte maaş ödeme takvimi 2023!