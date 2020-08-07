Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan sokağa çıkma yasağı sahte belgesi sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamanın ardından araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, cumartesi ve pazar günleri yasak olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...