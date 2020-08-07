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Son dakika Bakan açıkladı: Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...
Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı genelgesi altında paylaşılan "sahte içerik" hakkında açıklama geldi. Günlük yeni vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında sokağa çıkma yasağının yeniden geleceği iddiası sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar cumartesi, pazar günleri yasak olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...
Giriş Tarihi: 07.08.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 21:16
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