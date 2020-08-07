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Haberler Galeri Son dakika Bakan açıkladı: Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...

Son dakika Bakan açıkladı: Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı genelgesi altında paylaşılan "sahte içerik" hakkında açıklama geldi. Günlük yeni vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında sokağa çıkma yasağının yeniden geleceği iddiası sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar cumartesi, pazar günleri yasak olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 21:16
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Son dakika Bakan açıkladı: Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan sokağa çıkma yasağı sahte belgesi sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamanın ardından araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, cumartesi ve pazar günleri yasak olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Bakan açıkladı: Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?

Koronavirüs salgınına tedbiren alınan kararlardan biri de sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Vakaların yeniden artışa geçmesiyle beraber vatandaşlar kısıtlama günlerinin geri döneceği yönündeki iddiaların doğruluğuna dair açıklamaları ise yakından takip ediyordu. Son olarak açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi…

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Son dakika Bakan açıkladı: Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN BELGE SAHTE Mİ?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

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Son dakika Bakan açıkladı: Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti

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Son dakika Bakan açıkladı: Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi...

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."